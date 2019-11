E Mëttwoch ass den Ex-CSV-President eisen Invité vun der Redaktioun.

E Samschdeg huet d'CSV ausseruerdentleche Kongress. Mir maachen e Mëttwoch de Moie mam fréiere President Marc Spautz eng Bestandsopnam.

Wéi steet déi gréisst Oppositiounspartei haut do? Wat sinn d'Rezepter, fir no vir ze kommen?

Wat sinn d'Proposen, déi de Süd-Deputéierten am Kader vun enger eventueller Trennung vun de Mandater mécht?

De Marc Spautz ass e Mëttwoch de Moien no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.