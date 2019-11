E Freideg de Moien ass den Direkter vun der SNHBM eisen Invité vun der Redaktioun.

Wéi kann d‘Logements-Problematik geléist ginn?

Wéi vill baut d‘Société nationale des habitations à bon marché?

Wat sinn déi nei Selektiouns-Kritèren?

De Guy Entringer ass herno no 8 Auer den Invité vun der Redaktioun.

