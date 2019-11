E Méindeg de Moie ass de President vun der Chambre des métiers eisen Invité vun der Redaktioun.

Eng Persoun op 5 ass am Handwierk beschäftegt. Domadder ass dat dee Secteur, mat de meeschten Employéen. Ma him feelen iwwert 9.000 Beschäftegter, dat hat déi lescht Woch d'Chambre des métiers annoncéiert. E Méindeg de Moie kucke mir mam President, dem Tom Wirion, op dës Problematik. Mee mir kucken och op de Service E-Handwierk, deen elo 2 Joer leeft. Ass en ee Succès? Dat froe mir eisen Invité vun der Redaktioun kuerz no 8 Auer.

