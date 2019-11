En Dënschdeg de Moien ass de Generalsekretär vun der Horesca, de François Koepp, eisen Invité vun der Redaktioun.

E Méindeg war d'Journée de l'Hôtellerie. Ee Grond, fir sech ze feieren? Oder awer net? Dat kucke mir en Dënschdeg de Moie mat eisem Invité vun der Redaktioun, dem Generalsekretär vun der Horesca François Koepp. Zu Lëtzebuerg ginn et 228 Hoteller, Aubergen a Pensiounen, ma wéi geet et deenen? Wat sinn d'Defien? A wou wëlle se histeieren? Dat froe mir de François Koepp um kuerz no 8 Auer.

