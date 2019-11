En Mëttwoch de Moien ass de Serge Wilmes, Schäffe vun der Stad Lëtzebuerg, eisen Invité vun der Redaktioun.

Esch huet ee Konzept, fir de Leerstand ze bekämpfen. Et wëll ee méi attraktiv a méi lieweg ginn. Wéi gesäit et an der Stad Lëtzebuerg aus? Vill Butteker maachen do zou. Wéi attraktiv ass d'Stad iwwerhaapt nach? Kann ee Centre Hamilius do eppes ausriichten? Dat froe mir de Schäffe vun der Stad Lëtzebuerg, dee fir de Commerce an d'Stadentwécklung responsabel ass. De Serge Wilmes ass kuerz no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

