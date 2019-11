E Mëttwoch de Moien ass d'Affekotin an Expertin fir Familljerecht eis Invitée vun der Redaktioun.

E Mëttwoch ass den internationalen Dag vun de Kannerrechter.

D’Affekotin an Expertin fir Familljerecht a Jugendschutz Deidre Du Bois ass de Mëttwoch de Moien eis Invitée vun der Redaktioun. Si ass och Vizepresidentin vun der consultativer Mënscherechtskommissioun.

Mat hir schwätze mir iwwert de Jugendschutz an d’Gefor vun der Kanner-Aarmut. Dat wéi gewinnt am Interview géint 10 op 8.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.