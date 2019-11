E Freideg de Moien ass de Generaldirekter vun der Stëftung "Hëllef Doheem" eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Stëftung "Hëllef Doheem" gëtt et zanter 20 Joer. Et ass mat 17.000 Persounen, déi all Dag betreit ginn, an iwwer 1.900 Mataarbechter de gréissten Hëllefs- a Fleegedéngscht am Land. De Generaldirekter Benoît Holzem ass de Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Hëllef Doheem hat en Donneschdeg e Colloque fir den 20. Gebuertsdag, wou et iwwer d’Erausfuerderungen am Secteur gaangen ass. D’Belaaschtung vum Personal ass grouss, doriwwer schwätze mer am Interview wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.