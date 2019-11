E Méindeg de Moie ass den CSV-Europadeputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi nei europäesch Drénkwaasserdirektiv ass op der leschter Ligne Droite. Déi lescht Waasserdirektiv ass 20 Joer al an huet missen iwwerschafft ginn.

Fir iwwert d’Knackpunkte vun der neier Direktive ze diskutéieren, ass de CSV-Europadeputéierten a Rapporteur vun der Direktiv, de Christophe Hansen, Invité vun der Redaktioun e Méindeg ëm 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides kuerz no 8 Auer op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.