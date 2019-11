E Mëttwoch de Moie war d'Generalaffekotin eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir loossen d'Reprochen net gëllen. Kommunikatioun tëscht de Jugendriichter an de Sécherheetsstrukturen zu Dräibuer a Schraasseg ass gutt, och tëscht dem Parquet an der Mediatrice. Dat sot d'Simone Flammang am RTL-Interview. Si ass Avocat général beim Parquet générale.

De Virworf, wat d'Reform vum Jugendschutz ugeet, koum vun der Mediatrice Claudia Monti. Do huet d'Simone Flammang bedauert, datt de breede Konsens, deen de fréiere Justizminister fonnt hat, ewech gebrach wier.

Ma, elo ass et eben en neie Versuch, fir vläicht nach eng Kéier genee ze definéieren, wat mer wëllen an wat mer brauchen.

D'Kannerschutzorganisatioune wëlle jo e manner repressiivt Gesetz, fuerderen awer en Jugendstrofgesetz. Dat wier méi kloer. D'Justiz hält awer um Jugendschutzgedanke fest, ënnersträicht d'Invitée vun der Redaktioun, Simone Flammang.

Et wéilt ee léiwer kucken, wien de Jugendlechen ass, dee sech strofbar gemaach huet, amplaz ze kucken, wat e verbrach huet.

D'Generalaffekotin beim Parquet ënnersträicht awer och, datt et eng komplizéiert Matière ass. Et gi vill Acteuren an dowéinst wier et kloer, datt et verschidde Meenunge ginn.

