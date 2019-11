En Donneschdeg de Moien ass de President-Direkter vun der CNS eisen Invité vun der Redaktioun.

D'Welt an och Lëtzebuerg ginn aktuell duerch grouss technologesch a gesellschaftlech Ännerungen. Fir sech deem géigeniwwer nei opzestellen, huet d'Gesondheetskeess (CNS) eng Visioun fir déi nächst Joren entwéckelt. De Christian Oberlé, President-Direkter vun der CNS, ass eisen Invité vun der Redaktioun, fir op déi Ëmstellunge bei der CNS a generell an der sozialer Sécherheet anzegoen. Den Interview ass wéi gewinnt ëm 8.10 Auer hei op RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.