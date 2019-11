E Freideg de Moien ass de President vun der Bauerenzentral eisen Invité vun der Redaktioun.

75 Joer huet d’Bauerenzentral – d’ «Centrale paysanne» an dat gouf en Donneschdeg op enger Séance académique gefeiert. An all deene Joren huet sech vill gedoen an der Landwirtschaft. D’Ufuerderungen vu Säite vum Konsument a vun der Politik gi méi grouss, soen d’Baueren.

Fir doriwwer ze schwätzen ass de President vun der Bauerenzentral, de Marc Fisch, den Invité vun der Redaktioun. Rendez-vous ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

