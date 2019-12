E Méindeg de Moien ass déi nei gréng Deputéiert eisen Invité vun der Redaktioun.

Si ass nom Depart Robert Traversini an d'Chamber nogeréckelt. D'Semiray Ahmedova huet elo déi éischt Wochen als gréng Parlamentarierin hannert sech.

Wéi huet si sech agelieft? Wou leie fir si déi politesch Prioritéiten?

Ënner anerem déi Froe stelle mer e Méindeg de Moien der neier Deputéiert Semiray Ahmedova. Si ass no 8 Auer d'Invitée vun der Redaktioun.

