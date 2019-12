En Dënschdeg de Moie ass déi nei Deputéiert vun der LSAP eis Invitée vun der Redaktioun.

D'Chamber kritt en Dënschdeg e weideren neie Member. Nom Depart vum Marc Angel a Richtung Europa réckelt d'Francine Closener fir d'LSAP op de Krautmaart no.

Wéi geet déi fréier Staatssekretärin déi parlamentaresch Aarbecht un? Wat sinn hir Ziler an Ambitiounen?

Mir froen no.

