Déi national Ëmsetzung vun enger EU-Steier-Direktiv bereet de Lëtzebuerger Affekote Suergen. De Barreau gesäit säi Beruffsgeheimnis a Gefor, well eng Obligatioun soll kommen, fir potentiell aggressiv Steierpraktiken ze denoncéieren.

Wat huet et domat op sech? Firwat empfannen d'Affekoten de Projet vum Finanzminister ze strikt? Wat fir Konsequenze gi fir de Secteur gefaart?

Mir froen en Donneschdeg de Moien no bei der Vice-Bâtonnière Valérie Dupong. Si ass kuerz no 8 Auer d'Invitée vun der Redaktioun.

