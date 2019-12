E Méindeg de Moien ass d'Presidentin vun der Fedil eis Invitée vun der Redaktioun.

Wéi zefridden ass d’Fedil, D'Federatioun vun de Industriebetriber, mam neie Klima- an Energieplang? Kënnen d’Firmen, esou wéi se haut opgestallt sinn, d'Objektiver iwwerhaapt erfëllen? Dat froe mir e Méindeg de Moien um kuerz no 8 Auer d’Presidentin vun der Fedil, d’Michèle Detaille. Si ass eis Invitée vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis donneschdes um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.