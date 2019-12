En Dënschdeg de Moien ass d'Nora Back eis Invitée vun der Redaktioun.

Zanter e Freiden ass si déi éischte Fra un der Spëtzt vum onofhängege Gewerkschaftsbond. Zanter Juni huet si och de Poste vum CSL-President.

Mam Nora Back kucke mir en Dënschdeg um 10 op 8, wouhinner si d'Gewerkschaft histeiere wëll. Ob et eng Kontinuitéit gëtt, oder awer nei Weeër ageschloe ginn.

Grouss Defien: Digitaliséierung, Klimaschutz. Wéi kann een déi ugoen, ouni dee sozialen Equiliber un d'Wackelen ze bréngen. Ass de Klima- an Energieplang sozial genuch? Dat froe mir den Dënschdeg de Moien d'Nora Back.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

