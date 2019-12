Den Educatiounsminister Claude Meisch war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Den Educatiounsministère analyséiert, wéi de Prinzip vun de Quereinsteiger an Zukunft systematesch agefouert ka ginn. Dat sot den DP-Educatiounsminister Claude Meisch de Moien hei op der Antenn.

Zanter der Rentrée 2018 kënne jo Persounen, déi e Bachelor an engem anere Fach hunn, iwwert eng Formatioun vun engem Joer an den Enseignement erakommen. Et ass awer nëmmen eng Ausnamereegel fir fënnef Joer. De Claude Meisch gleeft awer un de Quereinsteiger-System a wëll dësen no deene fënnef Joer permanent aféieren.

A bal all europäeschem Land géifen et mëttlerweil Quereinsteiger-Programmer ginn an dat wier och richteg esou.

Weider Themen am Interview mam Claude Meisch waren d’PISA Etüd, déi international Schoulen an d’Fréifërderung bei der Méisproochegkeet.

