De Lëtzebuerger Kardinol ass e Freideg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg krut dëst Joer säin 1. Kardinol. De Jean-Claude Hollerich ass kuerz viru Chrëschtdag eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir kucken op d’Joer zréck. Wéi gesäit säin Alldag aus? Wat bréngt e Lëtzebuerger Kardinol dem Land?

Den Engagement fir Klimaschutz a Flüchtlingen si wieder Sujeten am Live-Interview mam Äerzbëschof Jean-Claude Hollerich.

