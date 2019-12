Déi 3 Journaliste vum Wort, Tageblatt a Journal sinn en Dënschdeg de Moien eis Invitéë vun der Redaktioun.

Affären, där klenger a grousser, politesch Konsequenzen dovunner. Fichieren, iwwert déi näischt gewosst war,

Remaniementer an der Regierung, d'Klimapolitik, d'ugestrieft Steier-Reform an d'Joer 1 vun der Bettel-2-Koalitioun:

Wat huet politesch méi gewierkt?: blo, rout oder gréng...?

Gouf d'Politik den Erwaardunge vun de Leit gerecht a wéi ass d'Land mam néidege Wuesstem eens ginn?

Mir zéien de Jores-Bilan an der Journalisteronn um leschten Dag vum Joer.

Invitéen am Live-Gespréich en Dënschdeg sinn:

de Marc Schlammes vum WORT,

den Dhiraj Sabharwal aus dem Tageblatt,

an de Claude Karger vum Journal.

D'Invitéen um Dënschdeg-Moien sinn also 3 Journalistekolleegen, déi zesummen d'Joer analyséieren.

Rendez-vous ass wéi gewinnt géint 8.10 Auer.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg