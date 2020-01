De President vun der Baueren-Allianz war en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Et wier elo eppes presentéiert ginn. Lo misst sech mat der Politik un en Dësch gesat ginn an ebe gekuckt gi wéi wat ka realiséiert ginn. Dat sot de President vun der Baueren-Allianz, Camille Schroeder. Hie war um Donneschdeg de Moien den Invité vun der Redaktioun.

D'Bauerenassociatiounen hate jo och e Pabeier ausgeschafft mat Klima-Iddien dran, de Landwirtschaftsminister krut dee geschéckt.

Sécher wier den Ament fir d'Bauere villes net kloer. Ma d'Landwirtschaft hätt op alle Fall kee Problem mam Klimaschutz. Wa Mesurë wëssenschaftlech fundéiert sinn, da gëtt dat och an d'Praxis ëmgesat, sou de Camille Schroeder.



D'Landwirtschaft hätt scho vill am Ëmweltberäich gemaach, zu engem groussen Deel och fräiwëlleg. Et misst een dat awer vläicht besser dobausse verkafen.



Am Bio-Aktiounsplang dierft näischt erbäi forcéiert ginn, ma et sollten Ureizer geschafe ginn. D'Vergaangenheet hätt gewisen, datt et net evident ass, fir ambitiéis Ziler anzehalen. Ganz wichteg wieren och hei déi fräiwëlleg Moossnamen.



Op europäeschem Niveau gëtt jo grad un der Politique Agricole Commune geschafft. Och do wier de Klima d'Haaptthema, sou de Camille Schroeder. Et misst een ofwaarden a wat fir eng Richtung datt den neien EU-Agrarkommissär wéilt goen.

Fir Lëtzebuerg wier et allzäit wichteg, datt d'Landwirtschaft sou orientéiert gëtt, datt se wirtschaftsfäeg a kompetitiv ass.

Invité vun der Redaktioun: Camille Schroeder

