Den neie President vun der Chamberkommissioun fir Affaires étrangères war e Méindeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

Den 20t. Januar ass EU-Conseil zu Bréissel, wou d'europäesch Ausseminister iwwert d'Eskalatioun am Noen Oste schwätzen. Den Dag drop gëtt den Ausseminister Jean Asselborn den Deputéierte vun der aussepolitescher Chamberkommissioun Erklärungen, wat um Sommet diskutéiert gouf. Dat sot um Méindeg de Moien den neie President vun där Kommissioun den Yves Cruchten. Am Irak huet Lëtzebuerg och keng Zaldote stationéiert, war et d'Prezisioun.

Wat de Brexit ugeet, géif et elo richteg lass goen. Den 31. Januar klammen d'Britten jo aus der europäescher Unioun eraus. D'lescht Joer waren an deem Kontext eng Partie Gesetzprojeten duerchdiskutéiert ginn, wéi zum Beispill déi sozial Avantage fir d'Britten, déi hei zu Lëtzebuerg wunnen. Elo géif et ëm d'Handelsrelatioune mat der Insel goen.

Déi kroatesch Presidence an den CETA-Accord, also d'Ofkommes tëscht der europäescher Unioun an dem Kanada si weider Prioritéite vun der aussepolitescher Kommissioun. Bei dësem leschten Dossier kéint dee ganz geschwënn an de Chamber-Plenum kommen, esou den LSAP-Deputéierten.

Wat déi sozialistesch Partei ugeet, sot den Yves Cruchten, datt et gutt wier eng gesond Mëschung tëscht neien an experimentéierte Leit an de Spëtze-Positiounen ze hunn. Aus der Oppositioun eraus d'Erneierung ze maachen, wier keng Optioun vun de Sozialisten, well ee senge Memberen eppes aneres versprach hätt, esou den Yves Cruchten.

Invité vun der Redaktioun: Yves Cruchten

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.