De President vun der Copas, dem Daachverband vun de Prestatairen am Fleegesecteur, ass en Dënschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun.

2 Joer no der Reform vun der Fleegeversécherung kucke mir mam President vun de Copas, dem Daachverband vun de Prestatairen am Fleegesecteur, wéi dës Reform um Terrain gräift. Op hir positiv a manner positiv Impakter. De Marc Fischbach ass dofir en Dënschdeg eisen Invité vun der Redaktioun.

Mir kucken och ob d’Leit an Zukunft mat enger Präishausse vun den Zëmmeren an den Alters-a Fleegeheemer musse rechnen? A wéi engen Defien de Secteur ausgesat ass. De Marc Fischbach ass wéi gesot eisen Invité um kuerz no 8 Auer.

