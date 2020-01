E Mëttwoch de Moien ass de Raymond Juchem eisen Invité vun der Redaktioun.

Ëmmer méi Päck, net genuch Leit an Ongerechtegkeete bannent dem Personal. Mir kucken e Mëttwoch de Moien no 8 Auer mam President vun der Bréifdréieschgewerkschaft, wou de Schong bei de Bréifdréier dréckt.

De Raymond Juchem ass e Mëttwoch eisen Invité vun der Redaktioun. Mam Gewerkschaftsvertrieder schwätze mer och iwwert d’Zukunft vum Beruff, de Postbüroen an dem Universaldéngscht.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg