En Dënschdeg de Moie ass den Direkter vum ACL eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi rezent Präishaussen op der Pompel, déi annoncéiert Erhéijung vun den Accisen, déi adaptéiert Autossteier un d'WLTP-Norm an déi zukünfteg C02-Steier:

Op wat mussen d'Automobiliste sech an noer Zukunft astellen?

Dat froe mer den Direkter vum Automobil-Club. De Jean-Claude Juchem ass herno géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

