En Dënschdeg de Moien ass den Deputéierte vun Déi Lénk eisen Invité vun der Redaktioun.

Haut ass déi 1. Sëtzungswoch an der Chamber am Neie Joer no den Neijoerschreceptioun rifft nees déi politesch Aktualitéit.

D’Steierreform, den nationale Klimaplang an de Logement si wichteg Sujeten déi nächst Méint, wéi déi Lénk déi Theme gesinn, kucke mer mam David Wagner.

Den Deputéierte vun déi Lénk ass eisen Invité vun der Redaktioun wéi gewinnt géint 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.