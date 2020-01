E Freideg de Moien ass d'Cheffin vun der permanenter Vertriedung vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg eis Invitée vun der Redaktioun.

31. Januar 2020: den Datum, deen de Brexit aktéiert. Vu Mëtternuecht un ass Groussbritannien net méi Member vun der Europäescher Unioun. De sougenannte Brexit-Accord gesäit awer eng Transitiounsphas vir, sou datt fir d’Bierger an d’Entreprisen u sech direkt näischt ännert. Kruzial sinn elo d’Negociatiounen, fir ze bestëmmen, wéi d’Relatiounen tëscht dem UK an dem Kontinent an Zukunft solle sinn.

D’Yuriko Backes, Cheffin vun der permanenter Vertriedung vun der EU-Kommissioun zu Lëtzebuerg, ass dofir e Freideg eis Invitée vun der Redaktioun. Mat hir diskutéiere mer, wéi et elo virugeet a wat de Brexit elo direkt fir d’Europäesch Unioun bedeit. Den Invité vun der Redaktioun héiert een um 10 op 8 wéi gewinnt op RTL Radio Lëtzebuerg.

