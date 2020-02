E Méindeg de Moien ass de Politiker vun der CSV eisen Invité vun der Redaktioun

Wéi gesäit d’CSV den Inhalt vum Waringo Rapport iwwert de groussherzoglechen Haff? Kann dee Rapport der Monarchie méi schueden, wéi hir ze gutt kommen?

Op Regierungsniveau gëtt et en Dënschden ee Wiessel: Den Etienne Schneider verléisst d’Regierung, an de Franz Fayot vun der LSAP iwwerhëlt de Poste vum Wirtschaftsminister. Wat erwaart sech d’CSV vum neie Mann am Wirtschaftsministère?

An den Impakt vum Brexit.

Alles dat si Sujeten, déi mir e Méindeg de Moien um kuerz no 8 Auer mam CSV-Politiker Laurent Mosar op de Leescht huelen. Den Oppositiounspolitiker ass eisen Invité vun der Redaktioun.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.