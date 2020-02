En Donneschdeg de Moien ass den LCGB-President Patrick Dury eisen Invité vun der Redaktioun.

Si wëll méi no bei de Leit sinn. D’Gewerkschaft LCGB ass sech am Gaangen een neit Konzept ze ginn. An dozou gehéiere nei Raimlechkeeten um Belval.

Wou geet de Wee vum chrëschtleche Gewerkschaftsbond hin? Dat froe mir de President Patrick Dury, deen en Donneschdeg de Moien eisen Invité vun der Redaktioun ass. Mat him kucke mir och schonn no vir op de Nationalkongress an engem Mount.

