E Méindeg de Moien ass de President vun der Horesca eisen Invité vun der Redaktioun.

D’Aarbecht am Resto, am Bistro, am Hotel ännert konstant, mee ëmsou méi mat den neien digitalen Instrumenter oder mat den neien ekologeschen Oplagen.

Zesumme mat der Chambre de Commerce an dem House of Start-ups organiséiert d’Horesca-Federatioun en Evenement, fir op déi Evolutiounen anzegoen.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.