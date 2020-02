D'Presidentin vum Presserot, d'Ines Kurschat, ass e Mëttwoch de Moien den Invité vun der Redaktioun.

D’finanziell Hëllef fir d’Zeitunge gëtt aktuell reforméiert. Wéi kritt d’geschriwwe Press an Zukunft vum Staat gehollef a wéi eng Schwieregkeete ginn iwwert déi finanziell eraus ?

Doriwwer schwätze mer mam Ines Kurschat. D’Presidentin vum Presserot ass d’Invitée vun der Redaktioun. D’Emissioun ass Live wéi gewinnt um 10 op 8.

