E Freideg de Moien ass d'Stater Buergermeeschtesch eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Land a wiist a brauch méi Logement an Infrastruktur. Elleng fir d’Prozedur soll et awer 10 Joer daueren, 10 Joer also iert ka gebaut ginn, soe Leit am Milieu.

Wat ka gemaach ginn ? Wat soll ee léiwer si loossen ? Ënnert anerem doriwwer schwätze mer mam Lydie Polfer. D’Buergermeeschtesch vun der Stad Lëtzebuerg froe mir och, wat si vu Spekulatiounstaxen hält. Do donieft komme mir op d’Mesuren zeréck, déi d’Gemeng fir den Handel op der Stater Gare decidéiert huet.

D’Lydie Polfer ass d’Invitée vun de Redaktioun, wéi gewinnt géint 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream op RTL.lu.

