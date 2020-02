E Méindeg de Moie war de Generalsekretär vun de jonke Sozialisten eisen Invité vun der Redaktioun.

Wat déi personell Erneierung ugeet, maachen déi Gréng villes besser wéi d'LSAP. Bei der LSAP wiert et awer e Systemfeeler ginn, sou datt et net all 10 Joer zum Generatiounswiessel komm wier.

Dat seet den Amir Vesali. De Generalsekretär vun de Jonke Sozialiste war um Méindeg de Moien Invité vun der Redaktioun. Et missten dofir eng Rëtsch Mesuren ëmgesat ginn, fir datt och déi Jonk an déi éischt Rei kommen.

Do schwätzt den Amir Vesali un e Parrainage-System a firwat net och un eng duebel Spëtzt mat engem Jonken an engem Alen.

Et wier richteg, dass d’Sozialdemokrate generell an Europa e bëssen an enger Kris wieren, an et misst een de Leit elo nees eng Politik ubidden, wou d’Leit sech erëmfannen, sot de JSL-Chef. Ugesat gi misst beispillsweis onbedéngt beim Logement. D’Relatioun tëscht der JSL an der Mammepartei wier iwwregens nees méi roueg ginn. D’Tensiounen, déi et nach viru kuerzem gouf, hätte sech geluecht. Fir d’JSL ass et kruzial, dass mam neie Parteipresident, oder der neier Presidentin, e permanenten Austausch geschitt.

Invité vun der Redaktioun: Amir Vesali

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.