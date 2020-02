E Méindeg de Moien ass d'Historikerin Renée Wagner eis Invitée vun der Redaktioun.

Lëtzebuerg feiert am Moment seng 100 Joer universellt Walrecht. Zanter September d’lescht Joer a bis September dëst Joer ass eng gratis Ausstellung am nationale Geschichts- a Konschtmusée um Fëschmaart.

Fir en éischte Bilan vun der Ausstellung ze maachen, ass d’Renée Wagener Invitée vun der Redaktioun hei op RTL. Mat der Historikerin a Co-Kommissärin vun der Ausstellung geheie mer och e Bléck op e "Colloque" zum Thema "Walen" dës Woch an der Chamber. D’Emissioun ass wéi gewinnt um 10 op 8.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.