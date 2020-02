En Donneschdeg de Moien ass d'Directrice vun der Adem eis Invitée vun der Redaktioun.

Am Kader vum RTL-Jobdag kucke mer en Donneschdeg de Moie mat der Directrice vun der Adem e bëssche méi genee op d'Situatioun vum Lëtzebuerger Aarbechtsmaart.

Wat sinn déi gréisst Erausfuerderungen den Ament? Wéi eng Profiller ginn am meeschte gesicht? Wéi gutt kann d'Adem haut hiren Aufgabe gerecht ginn? An huet sech d'Zesummenaarbecht mat de Betriber verbessert?

Ënnert anerem dat wëlle mer um Jobdag gewuer ginn.

