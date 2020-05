Et war déi éischt Etapp vum Déconfinement: zanter 2 Woche gëtt um Bau nees geschafft. Wat fir en Tëschebilan zéien d'Entrepreneuren?

Ginn d'Sécherheetsmoossnamen agehalen? Wéi grouss ass de Schued fir de Secteur, no 4 Wochen Zwangspaus? Mir froen e Méindeg de Moie beim Groupement vun den Entrepreneuren no. De President Jean-Marc Kieffer ass géint 10 op 8 den Invité vun der Redaktioun.

