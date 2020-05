En Dënschdeg de Moie war de Professer op der Uni Lëtzebuerg a Member vun der Covid-19 Task-Force eisen Invité vun der Redaktioun.

Och zu Lëtzebuerg kéint et an d'Richtung goen, datt d'Donkelziffer 10 mol sou héich ass ewéi déi offiziell Infektiounen.

D'Antikierper-Etüd CON-VINCE kéint op deem Punkt änlech Resultater bréngen, ewéi déi däitsch Heinsberg-Studie. Dat seet de Paul Wilmes, Professer op der Uni Lëtzebuerg a Member vum Covid-19 Aarbechtsgrupp. Hie war en Dënschdeg de Moien den Invité vun der Redaktioun.



De Paul Wilmes verweist awer drop, datt d'Antikierper-Resultater grad nach ausgewäert ginn an datt et en Donneschdeg op enger Pressekonferenz d'Detailer wäert ginn.

Wat elo scho bekannt ass ass, datt 0,35% vun de Leit déi fir dës Etüd getest goufen, positiv waren.



Da setzt d'Regierung jo op eng Large-Scale-Test-Strategie, mat där déi ganz Populatioun an Etappen getest ka ginn, dat a Contingente vun ëm déi 50.000 Leit a pro Secteur, wéi zum Beispill de Bau oder elo de Commerce. Et wiere Capacitéiten fir 1,7 Millioune Leit ze testen.

D'Tester wiere fräiwëlleg, ma et wier wierklech wichteg, datt d' Leit déi ugeschriwwe ginn och matmaachen, esou de Paul Wilmes, deen en Appell un d'Solidaritéit mécht.



Hien huet nach eng Kéier ënnerstrach, datt ee weider misst oppassen an d'Sécherheetsreegelen anhalen, well eben och Leit déi keng Symptomer hunn, de Virus kënne weiderginn.

