E Mëttwoch de Moie war den ADR-Deputéierten eisen Invité vun der Redaktioun.

Regierung a Chamber hätte gutt matenee geschafft an der Corona-Kris an d'Parlament wier gutt informéiert ginn. Dat sot den ADR-Deputéierten Gast Gibéryen.



Eng "bonne Note" huet hien der Regierung fir de Beräich Santé ginn. Ma bei der Exit-Strategie ass säin Verdikt awer manner gutt.



Dat well grouss Betriber konnten opgoen, kleng Butteker awer net. Den Horesca- Secteur misst och onbedéngt de 25. Mee nees kënnen ufänken mat schaffen. Et géif jo och net domadder gerechent ginn, datt d'Zuel vun de Neiinfektioune géif klammen.



Datt d'Corona-Kris fir en Ëmdenken beim Wuesstem géif féieren, mengt den ADR-Deputéierten awer net.



Mam Etat de crise géif awer elo och Abus bedriwwe ginn. Notamment beim Vott iwwert den ëmstriddenen CETA-Ofkommes e Mëttwoch, dem Handels-Accord tëscht der EU a Kanada. Wéinst der Pandemie si jo Manifestatiounen dogéint net erlaabt an dowéinst hätt de Vott missen verréckelt ginn.



Den Etat de crise misst och spéitstens den 22. Juni opgehuewe ginn, sou d'Fuerderung vum Gast Gibéryen.

Invité vun der Redaktioun: Gast Gibéryen

