E Freideg de Moie war de Lëtzebuerger EU-Kommissär Nicolas Schmit, zoustänneg fir d'Aarbecht, eisen Invité vun der Redaktioun.

Ouni solidaresch Mesurë géif Europa riskéieren auserneenzebriechen, den Euro géif wackelen. Déi Länner, déi sech elo striewen, misste sech däers bewosst sinn, sou den Nicolas Schmit, Holland zum Beispill. Wann een EU-Land struewelt, hätt dat enorm Konsequenze fir déi aner Länner a fir den Euro. Déi ëmstridde Corona-Bonds stéingen net méi direkt um Ordre du jour, un engem neie Plang géif d'EU-Kommissioun schaffen.

Aus der Kris misst ee Lektioune léieren, hofft de Lëtzebuerger EU-Kommissär.

D'Traitéë géife Grenzkontrollen net verbidden. Mä wéi verhältnisméisseg si se? Et wär och de Combel, datt Schengen zougemaach gi wier.

A Krisesituatioune géif een dacks nees méi Nationalismus spieren. Och bei der Migratioun géif een dat gesinn, sou nach den Nicolas Schmit.

