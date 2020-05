E Méindeg de Moien ass de President vun der Union Commerciale vun der Stad Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Vun e Méindeg u sinn d’Geschäfter rëm op, mat Ausnamen an ënnert bestëmmt sanitäre Sécherheetskonditiounen.

Wéi hu sech d’Geschäfter preparéiert? Sinn der scho Faillite gaange wéinst der Kris? Wat sinn d’Fuerderunge vum Commerce? Ënnert anerem dat froe mir de Guill Kaempff, Geschäftsmann a President vun der Union Commerciale an der Haaptstad.

