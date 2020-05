E Mëttwoch de Moien ass d'Spriecherin vun déi Lénk eis Invitée vun der Redaktioun.

Déi Lénk hunn den Etat de crise matgestëmmt, mä zanter Ufank vun der Kris fuerdere se notamment, datt sech ëm déi schwächsten an der Gesellschaft besonnesch gekëmmert gëtt. D’Spriecherin vun déi Lénk Carole Thoma ass e Mëttwoch eis Invitée vun der Redaktioun.

Mir froe si wou fir hir Partei d’Prioritéiten elo leien a wat konkret muss gemaach ginn. Donieft froe mir déi Lénk ob d’Kris eng Opportunitéit ass, fir eng méi sozial gerecht a nohalteg Gesellschaft. Den Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

