En Donneschdeg de Moien ass de Psycholog eisen Invité vun der Redaktioun.

Hie sëtzt als President vun der consultativer Mënscherechtskommissioun a Psycholog an der sougenannter ad hoc-Grupp, déi der Regierung hir Pandemie-Mesuren reegelméisseg bewäerte soll.

En Donneschdeg de Moien ass de Gilbert Pregno géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

Mat him schwätze mer iwwert den Deconfinement, d'Ouverture vun de Schoulen an ënnert anerem och dat geplangte Pandemiegesetz.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg