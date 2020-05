E Freideg de Moien ass den CSV-Politiker eisen Invité vun der Redaktioun.

No der Gestioun vun der akuter sanitärer Kris, steet elo déi wirtschaftlech Relance am Virdergrond. Mat alles an allem 8,8 Milliarde wëll d'Regierung d'Land jo virun enger déiwer Wirtschaftskris retten.

Mä kommen d'Hëllefen all do u wou se sollen? Setzt Blo-Rout-Gréng déi richteg Accente fir d'Relance? A wat géif d'Oppositioun anescht maachen?

Dat froe mer den Dag no der éischter Gespréichsronn tëscht Regierung a Sozialpartner zanter dem Ufank vun der Pandemie de Laurent Mosar vun der CSV. Hien ass de Moien no 8 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

