En Dënschdeg de Moie ass d'Direktesch vum LISER Invitée vun der Redaktioun.

Ëm déi sanitär a wirtschaftlech Konsequenze vun de Covid19-Mesuren geet et de Moien am Gespréich mat eiser Invitée vun der Redaktioun. D’Dr Aline Müller, Cheffin vum LISER, dem Lëtzebuerger sozio-economesche Fuerschungsinstitut, ass haut eis Invitée.

Wéi wichteg den Teletravail war a wéi wichteg d’Tester sinn. Doriwwer schwätze mer am Interview géint 8.10 Auer.

