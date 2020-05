En Dënschdeg de Moien ass de President vun der Horesca eisen Invité vun der Redaktioun.

Déi nächst Etapp vum Deconfinement ass entaméiert.

Restauranten a Caféen däerfen nees opmaachen, ënner strikten Oploen. Wéi kommentéiert d'Horesca d'Regierungs-Annoncë?

Wéi gesäit déi praktesch Organisatioun aus? Op wat huet de Secteur sech déi nächst Méint allgemeng anzestellen?

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.