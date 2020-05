E Mëttwoch de Moien ass de Generaldirekter vun der Chambre de Commerce eisen Invité vun der Redaktioun.

Hält "Neistart Lëtzebuerg" dat wat d’Regierung versprécht? Kënnt d’Ënnerstëtzung vum Staat elo iwwerall u wou se gebraucht gëtt an ass mat der nächster Phas vum Deconfinement, déi e Méindeg annoncéier gouf, elo alles nees fir d’Lëtzebuerger Ekonomie an der Rei?

Doriwwer wëlle mer e Mëttwoch de Moie mam Generaldirekter vun der Chambre de Commerce schwätzen. De Carlo Thelen ass géint 8.10 Auer eisen Invité vun der Redaktioun.

