En Dënschdeg de Moien ass d'CSV-Deputéiert eis Invitée vun der Redaktioun.

D’Police huet zejoert 849 Mol missen intervenéiere wéinst Gewalt am Stot, 100 Asätz méi wéi nach 2018.

Brauch et eng Reform vum Gesetz iwwer d’haislech Gewalt oder geet déi aktuell Legislatioun duer?

Wat fir een Effet hat de Confinement op d’Gewalt am Stot a wéi wäit si mer mat der Preventioun?

Alles Froen, déi mir der Françoise Hetto-Gaasch stellen. D’CSV-Deputéiert a fréier Chancëgläichheetsministesch ass en Dënschdeg géint 10 op 8 eis Invitée vun der Redaktioun.

