E Mëttwoch de Moien ass d'Ëmweltministesch eis Invitée vun der Redaktioun.

Wunnen, reesen, akafen, schaffe goen... Wéi soll eng gréng Relance post-Corona ausgesinn? U wéi enge Schrauwe wéilt déi gréng Ëmweltministesch dréinen a wou gëtt si eventuell duerch d'Koalitioun gebremst?

Wat seet d'Carole Dieschbourg zu dem diplomateschen Incident mat hirer belscher Homologin iwwer den Atom-Offall?

Dat froe mer d'Ministesch de Moie géint 8.10 Auer. Si ass eis Invitée vun der Redaktioun.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.