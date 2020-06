E Méindeg de Moien ass d'Gesondheetsministesch Invitée vun der Redaktioun.

D’Zuel vun neien Covid-Infektiounen ass déi lescht Woche relativ niddreg bliwwen, obwuel d’Restriktioune lues a lues deels opgehuewe goufen.

De Virus ass awer nach do, ma wou muss ee lo genee op wat oppassen ?

Fir doriwwer ze schwätzen ass d'Paulette Lenert Invitée vun der Redaktioun.

Mat der Gesondheetsministesch kläre mer nach, wat bei den neie Reegelen nach net kloer ass oder nach, obdéi ëmstridden Zwangshospitaliséierung mordicus an d'Covidgesetz kënnt.

Den Invité vun der Redaktioun ass wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

LIVESTREAM: RTL Radio Lëtzebuerg live lauschteren.

Rendez-vous fir den Interview mam Invité vun der Redaktioun all Dag vu méindes bis freides um 10 op 8 op RTL Radio Lëtzebuerg an am Livestream och op RTL.lu an an der App (Audio a Video). Op RTL.lu an op der App ass d'Emissioun dono och am Replay ze fannen.