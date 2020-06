En Dënschdeg de Moie war de Schäffe vun der Stad Lëtzebuerg eisen Invité vun der Redaktioun.

Kee Stater Schäfferot hätt esouvill gemaach, fir bezuelbare Wunnraum ze schafen. Dat sot den CSV Deputéierten an éischte Stater Schäffen, de Serge Wilmes en Dënschdeg de Moien hei op RTL.

Do wou d'Stad Gebaier an Terrainen huet, wéilt d'Gemeng Wunnraum schafen. An do géing och op eng anstänneg Mixitéit gesat ginn.

De Serge Wilmes huet awer och kritiséiert, datt en Urteel vum Verwaltungsgeriicht géint d’Virkafsrecht vum Fonds du Logement, vun der Inneministesch einfach weider och op d’Gemengen applizéiert gouf. Dat géing d'Gemeng bei hire Beméiungen Wunnraum ze schafen ausbremsen.

D'Regierung wier dann och gefuerdert, fir zum Beispill mat steierleche Moyenen, géint déi iwwerdriwwen Immobiliespekulatioun virzegoen. D'Stad Lëtzebuerg wier oppen dofir, mä wéilt dat net eleng maachen.



Den Handel an der Stad soll och dann weider Hëllefen wéinst der Corona-Kris kréien, huet de Serge Wilmes en Dënschdeg de Moien annoncéiert. Rieds geet vun enger direkter finanzieller Hëllef iwwer dausend Euro. E Freide soll een am Stater Gemengerot méi gewuer ginn.

Invité vun der Redaktioun: Serge Wilmes

