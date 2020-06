E Mëttwoch de Moien ass de Managing Director vun der Banque de Luxembourg Investments eisen Invité vun der Redaktioun.

De Staat mécht Scholden, fir an der Post-Corona-Wirtschaftskris der Ekonomie iwwert de Bierg ze hëllefen.

Ka Lëtzebuerg dat wierklech budgetär a wirtschaftlech droen? Wie bezilt dat um Enn? Wat muss elo gemaach ginn, fir eng fair Relance ze maachen?

Dat froe mir de Managing Director vun der Banque de Luxembourg Investments: de Guy Wagner ass Invité vun der Redaktioun, wéi gewinnt um 10 op 8 hei op RTL.

